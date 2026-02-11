レッズのタイラー・スティーブンソン捕手（２９）が年俸調停公聴会で、要求した６８０万（１０億５０００万円）が支持されたと１０日（日本時間１１日）、ＡＰ通信が伝えた。球団提示は６５５万ドルだった。これで今オフの年俸調停は選手側の６勝１敗となった。過去、最も選手側有利の裁定が出たのは１９９６年の７勝３敗で今回は、それを大きく上回る可能性がある。スティーブンソンは昨季レッズで、負傷もあって８８試合の出