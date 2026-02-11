ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。ロ軍バッテリー組のキャンプインが１２日（同１３日）に迫る中で、滑り込みでの合意となった。メジャー２年目を迎える菅野の新天地はロッキーズ。昨季はメジャー３０球団でワーストの１１９敗を喫し、借金は７６と沈んだ。同じナ・リーグ西地区には大谷翔平投