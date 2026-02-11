「新馬戦」（１０日、京都）１番人気のエレガンスアスク（牝３歳、父ポエティックフレア、母ネヴァーハーツ、栗東・田中克）が３番手から抜け出し、３馬身差で初陣を飾った。川田は「返し馬の雰囲気が良く、その通りにいい走りができました」と納得の表情。田中克師も「上手に走ってくれて、ジョッキーもうまくエスコートしてくれました。いい内容。今後は様子を見て考えたい」と振り返った。