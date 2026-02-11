「東京新聞杯・Ｇ３」（１０日、東京）積雪による２日間の順延も何のその。円熟期を迎えた２番人気トロヴァトーレが、力強い末脚で重賞２勝目を獲得した。五分のスタートから、慌てず騒がず中団やや後ろを確保。直線はあいたスペースを逃さず外へ。鞍上のゴーサインに応えるように抜群の伸びを披露し、前を一気にのみ込んだ。ルメールは「３、４角くらいからハミを取って、外に出してからはいい反応。ゴールまでよく伸びてく