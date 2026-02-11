「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）無傷２連勝でＧ１馬に輝いたロブチェン。春の大一番に向け、府中の９Ｆで争う“クラシックの登竜門”で始動する。京都の新馬戦はスピードの違いでハナに立ち、そのまま力強く押し切ってＶ。荒れた馬場も苦にせず、完成度の高い走りを見せたが、キャリア１戦に加え、ワールドプレミアの初年度産駒。未知な部分が多く、ホープフルＳは７番人気だった。だが、本番では低評価をあざ笑うよ