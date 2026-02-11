「きさらぎ賞・Ｇ３」（１０日、京都）まさに３度目の正直だ。重賞であと一歩及ばずタイトルを逃してきた１番人気のゾロアストロが接戦を制して重賞初Ｖ。ハマーハンセンはシンザン記念（サンダーストラック）に続きＪＲＡ重賞２勝目を挙げた。「ゆっくりしたスタートだったが、道中のリズムは良かった。（エムズビギンの）川田さんについていきたかったけど、加速がつかなかった。リズムを崩したくなかったので、内に入れたの