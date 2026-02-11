日本時間１１日未明に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体で、日本が銅メダルを獲得した。前回北京大会から始まったこの種目での初メダル。４位のドイツと１・２点差という薄氷の表彰台は、二階堂蓮（日本ビール）のビッグジャンプがもたらした。（デジタル編集部）日本の得点は１０３４・０点だったのに対し、４位のドイツは１０３２・８点とわずか１・２点差。これは距離にするとわずか６０セン