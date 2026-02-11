「新馬戦」（１０日、東京）１番人気ステラデルークス（牡３歳、父インカンテーション、母パイクーニャン、美浦・鈴木伸）が、中団から外に持ち出し、別次元の脚で５馬身抜け出した。横山武は「攻め馬からいい背中をしていましたが、レースにいってもっと良くなりました。砂をかぶって馬群も経験させられ、言うことない競馬ができました」と胸を張った。