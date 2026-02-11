2026年の春、つらい花粉症の季節には、思い切って「花粉のない街」へ飛び出してみませんか？スギ・ヒノキが自生せず、春でも花粉の影響をほとんど受けない“避粉地”として注目を集める北海道の釧路。釧路プリンスホテルでは、2026年4月30日(木)まで、澄んだ空気と世界三大夕日の絶景を堪能できる「花粉ゼロの釧路で快適滞在！高層階客室グレードアッププラン」を販売しています。1泊5,815円〜（ツインルーム1室2名利用時）という