11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万7850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては199.46円高。出来高は2万1134枚だった。 TOPIX先物期近は3867.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIX現物終値比12.22ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57850+250 21134 日