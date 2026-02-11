◇ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子日本代表のフォルティウスは、12日に1次リーグ初戦を迎える。06、10年五輪女子代表監督を務め、今大会ではスポニチで解説を担当する北海道コンサドーレ札幌スキップの阿部晋也（46）に展望を聞いた。ロコ・ソラーレが代表として出場した18年平昌の銅、22年北京の銀に続く日本女子3大会連続メダル獲得へ、勝負のポイントを読み解く。（取材・構成中村文香）日本カーリング史上初の