「ゆりかもめ賞」（１０日、東京）２番人気のスカイスプレンダー（牡３歳、栗東・池江）が最後の直線で鮮やかに抜け出し、待望のオープン入りを決めた。発馬はひと息で後方からレースを運ぶも、早めに押し上げて４角は絶好の２番手。逃げ馬を難なく競り落とすと、後続の追撃も力強く振り切った。テン乗りの戸崎圭は「前に行くつもりだったけれど、スタートが遅くて途中から上がっていく感じになった。最後まで脚はしっかりし