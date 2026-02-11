6年ぶりに古巣・日本ハムへ復帰した有原が第3クール初日に合流した。「投げてる時は怖いと言われるけど、そんなことはないので声を掛けて」とナインの笑いを取ってキャンプインした。若い選手たちと距離を縮め、全体メニューに入って動いた。新庄監督から託された本拠地開幕となる3月31日のロッテ戦先発には「ありがたいことですし、いつでもいけるよう準備したい」とうなずいた。