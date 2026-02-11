中国メディアのIT之家によると、中国の家電・スマートフォン大手で、電気自動車（EV）事業にも参入した小米（シャオミ）の創業者で会長兼最高経営責任者（CEO）の雷軍（レイ・ジュン）氏は10日、自身の微博（ウェイボー）アカウントを更新し、米国のEV市場に参入する計画について「今のところない」とコメントした。雷氏は、米カリフォルニアの高速道路でシャオミの電動SUV「YU7」が現地のテストナンバープレートを付けて走行して