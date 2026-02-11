ダンスボーカルユニット・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）と曽野舜太が、11日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00〜後9：00）に出演。「北海道早押しクイズスペシャル」に挑戦する。【番組カット】笑顔満開！楽しそうなM!LKまずは、あるモノの製造過程を追ったVTRを見て答える「何を作っているでしょうか」という問題に挑む。原料の粉が機械で練られている映像を見た曽野は張り切って答えるも、