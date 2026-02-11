Kis―My―Ft2の宮田俊哉（37）がディズニー/ピクサーの最新アニメ映画「私がビーバーになる時」（3月13日公開）の日本語吹き替え版で声優を務める。思い出の森を開発から守るために主人公がビーバーになり大冒険する物語。宮田はのんびり屋な癒やし系ビーバー役を演じる。元々「リメンバー・ミー」などディズニー/ピクサー作品好き。オーディションで選出され「ローフ役を本当にやりたい！とずっと毎日のように願っていた。