来日5年目、ソフトバンクのアルメンタがライブBPで打者5人を無安打に抑えた。育成選手ながらWBCメキシコ代表のメンバーに名を連ねる左腕は最速152キロをマーク。倉野投手コーチは「彼の能力からすると驚きではない」と話し、「パフォーマンスのレベルが上がっている。平均球速や変化球の質など、去年よりいいように見える」と評価した。