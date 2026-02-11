俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜後10：00）の第6話（12日放送）に浅野ゆう子・アントニー（マテンロウ）がゲスト出演することが発表された。【写真】「本当に旦那様とお幸せそう」年始恒例の家族旅行に出かけた浅野ゆう子＆夫の2ショット※2枚目本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺