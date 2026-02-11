「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）昨年の２冠牝馬エンブロイダリーをはじめ、Ｇ１・４勝馬クロノジェネシスなど、毎年のように将来のＧ１馬を輩出する出世レース。今年の主役は、阪神ＪＦ２着から参戦するギャラボーグだ。デビューから２戦目の未勝利戦ではスローペースで力む面は見せながらも、好位から鋭く伸びて他馬を圧倒した。そして抽選を突破して挑んだ２歳女王決定戦。道中は中団のインで脚を温存し、