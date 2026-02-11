ソフトバンクのドラフト5位・高橋（JR東日本）がライブBPで長打力をアピールした。岩井と対戦した3度目の打席で追い込まれながら直球を捉えて中越え三塁打。評価を上げている右の大砲候補は「今日のテーマとして真っすぐに振り遅れないと自分で掲げていた。それがうまくできた打席だった」と充実の表情を浮かべた。何かを持っているルーキーだ。B組スタートだったが、笹川の体調不良により6日からA組に合流。当初は8日までの第