SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木崎ゆりあ（崎は「たつさき」）の3rd写真集『アップデート中』（扶桑社）が、3月25日に発売されることが決定した。30歳の誕生日を迎えた節目に届けるアニバーサリー作品で、グラビアは2017年の2nd写真集以来、約9年ぶりとなる。【先行カット】木崎ゆりあ3rd写真集『アップデート中』木崎は2009年にSKE48に加入し、14年にAKB48へ移籍。グループ卒業後は舞台を中心に俳優としてキャリア