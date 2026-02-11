フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。日本時間10日の23時過ぎから、NHK総合などでフィギュアスケート直前情報などをまじえた番組が行われ、元フィギュアスケーターの町田樹氏が解説で登場した。そんな番組にゲスト出演したのが、2027年前期連続テレビ小説「巡るスワン」で主演を務める女優・森田望智（29）だった。森田は実はフィギュアスケート歴8年の経歴。佐藤駿が使用