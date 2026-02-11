「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）エフフォーリア、スワーヴリチャードなど数々のＧ１馬を輩出してきた登竜門。今年も個性的なメンバーがそろったが、データ班のイチ推しはサノノグレーターだ。葉牡丹賞をレコード勝ちした素質馬が、強敵を相手に重賞初制覇を決め、さらなる飛躍を狙う。▼傾向（過去１０年）昨年Ｖのマスカレードボールは皐月賞３着→ダービー２着→天皇賞秋Ｖ→ジャパンＣ２着。▼人気