元AKB48メンバーの永尾まりやが、都内で行われたABEMA恋愛リアリティ『ラブパワーキングダム2』記者会見に出席。お笑い芸人から「好き好きアピール」されていたことを明かした。【写真】エスコートを受けて…華やかなドレス姿で階段を降りる永尾まりやAKB時代、少年誌のグラビアに掲載されることが多かった永尾。「お笑い芸人さんから『好き好きアピール』がきた」と明かした。続けて「せいやさんも私のことが好きかな」と、