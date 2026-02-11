WBCに出場する侍ジャパンの日本ハム・伊藤と北山が、ライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。伊藤は水野に初球の直球を中越えに運ばれるも、打者5人に対して安打性1本、1三振、1四球と上々の内容に「特に変化球は打者に対して反応を見ることができて良かった」と手応えを口にした。また、北山は打者計8人に安打性1本、4三振。北山が3アウトを奪ってからは、伊藤の登板後に再びマウンドに上がるなど、実戦を想定した。直