遊撃のレギュラー獲りを目指すソフトバンクの野村勇内野手（29）が10日、今春キャンプの“初打席”で左翼線への痛烈な二塁打を放った。この日からA組でライブBP（実戦形式の打撃練習）がスタート。宮崎入りして初視察した王貞治球団会長（85）から大きな期待もかけられる中、持ち味の長打力をアピールした。鋭い打球が左翼線を襲った。今春初の実戦形式での初打席。野村のバットが伊藤の直球を捉え、力強く快音を響かせた。