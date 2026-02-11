ドラゴンゲートの吉岡勇紀（３１）が、棚橋弘至（４９）から継承したハイフライフローでのオープン・ザ・ドリームゲート王座奪取を誓った。吉岡は１月東京ドーム大会で引退した棚橋と同じ、岐阜県立大垣西高校の野球部出身。昨年７月神戸大会のタッグマッチ（吉岡＆ドラゴン・ダイヤ vs 棚橋＆ドラゴン・キッド）で対戦した後には、必殺技のハイフライフローを棚橋から託され、「ドラゴンゲートのエースになれよ！」とエールを