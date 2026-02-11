ソフトバンク・周東佑京外野手（３０）が１０日、３月に行われるＷＢＣへの心境を語った。この日、３０歳の誕生日を迎えた周東。三十路に突入しても「２９でも３１でも一緒」と平然とした様子だった。３月には２大会連続の世界一を目指すＷＢＣが待ち構える。前回大会にも選出された鷹の韋駄天だが「２回目（だから余裕がある）とかはない。フレッシュな気持ちで入れれば」と１４日から始まる代表合宿へ向けて意気込んだ。日