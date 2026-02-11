ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で日本選手団「TEAM JAPAN」が連日、活躍している。競技が本格的に始まった7日から4日連続でメダルを獲得。大会序盤で、メダルは早くも8個となった。10日（日本時間11日）に行われたノルディックスキー・ジャンプ混合団体で日本が銅メダルを獲得。4年前はスーツ規定違反で失格となり、絶望の涙を流した高梨沙羅が最高のスマイルを浮かべ、列島に感動を呼んだ。日本選手団の勢い