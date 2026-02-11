ショートにしたいけれど、短すぎは避けたい……。そんな40・50代におすすめなのは、丸みやくびれを活かした上品ショートボブです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、首元やシルエットがきれいに見えるデザインを厳選しました。程よく女っぽさを残しながら、無理なくイメチェンできるスタイルをご紹介します。 首元をきれいに見せるレイヤーショートボブ トップはふんわり軽さを出