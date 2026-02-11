たまの贅沢として訪れた場所で、思いもよらない言葉を投げつけられたら、その味さえも分からなくなってしまう。投稿を寄せた60代女性は、かつて百貨店で受けた屈辱的な接客が今も忘れられないという。今から約28年前のこと。当時、3歳と1歳の子どもを連れて、夫と家族4人で百貨店へ買い物に出かけた時のことだった。（文：篠原みつき）「何！そのぶら下げてるの！」と店員が言ってきて……お昼時、店を探したがレストラン街はどこ