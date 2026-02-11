Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の宮田俊哉（３７）が、ディズニー＆ピクサーのアニメ映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開）で、癒やし系ビーバー役の日本版声優を務めることが１０日、分かった。思い出の森を守るため、大学生のメイベル（声・芳根京子）が動物の世界へ飛ぶ物語。宮田は、のんびり屋な性格のビーバー・ローフの声を務める。宮田の声優解禁に先駆け、ディズニー公式ＳＮＳではビーバーコスプレ姿の写真が投稿