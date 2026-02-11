プロキックボクサーの白鳥大珠が１０日、ＡＢＥＭＡ恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム２」の記者会見に出席した。白のセットアップをきて、西山乃利子と登場。自己紹介ではジャケットを脱いで「恋もパンチもストレート。今回目指すのはモテのチャンピオンベルト。闘うもて王子こと白鳥大珠です」と会場中央でパンチも披露した。白鳥は「逆プロポーズ３回」の”モテ伝説”があるそうで「結婚してほしいと言われる