今日11日の関東甲信は、昼前まで広く雨が降ります。千葉など沿岸部を中心に雨脚が強まり、局地的には、道路が冠水するほど激しく降るでしょう。山梨県と長野県の一部は雪で、強く降る可能性もあります。活発な雨雲本州を通過中今日11日(水・祝)は、前線を伴った低気圧が本州付近を通過します。関東甲信では、昼前にかけて広い範囲で雨となり、沿岸部を中心に雨脚が強まるでしょう。道路が冠水するほど、激しく降る所もありそうで