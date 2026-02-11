女優の谷まりあが１０日、都内で番組ＭＣを務めるＡＢＥＭＡ恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム２」の記者会見に出席した。今月はバレンタイン。思い出を聞かれると「皆さんの前でそういう話をするのは恥ずかしいんですけど、高校生の時に私的にたぶんピークだった。男性からバレンタインだけどもらっていたりとか、女性からも何人かもらった」と告白。中学から芸能活動をしていたことから「休み時間にみんな見に来