元ＡＫＢ４８の永尾まりやが１０日、ＡＢＥＭＡ恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム２」の記者会見に出席した。出演する１１日放送開始のオリジナル番組放送を前に「モテるために生まれてきました、まりやです。生まれた時からモテているので、今回もモテます」と自己紹介。推薦したのは１作目に出演した宮粼美穂。ＡＫＢ４８の現役時代から今までをよく知る存在で「まりやさんは出会ってしまったらもう最後と