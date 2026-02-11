お笑いコンビ「霜降り明星」せいやが１０日、都内で番組ＭＣを務めるＡＢＥＭＡ恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム２」の記者会見に出席した。恋愛に関する番組にちなみ、モテそうな芸人には「レインボーの池田（直人）とかＥＸＩＴの兼近（大樹）」。一方でもっとモテてもいいと思う人には、池田の相方のジャンボたかお。「モテていると思うけど、やっぱり池田のイメージがある。でもジャンボは好きな人、好きだろ