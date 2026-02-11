昨年のブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシックで世界ダート界の“頂点”に立ったフォーエバーヤングが、世界最高の１着賞金１０００万米ドル（約１５億６７３３万円）のサウジＣ（日本時間１４日２６時４０分発走、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）で始動する。管理する矢作芳人調教師（６４）＝栗東＝が、レース史上初の連覇、昨年３着に終わったドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダ