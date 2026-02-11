大人気連続ドラマの最新作「牙狼〈ＧＡＲＯ〉東ノ界楼」が現在、ＴＯＫＹＯＭＸとＢＳ日テレで放送中だ。前作「ハガネを継ぐ者」から２年ぶりとなるファン待望の「牙狼〈ＧＡＲＯ〉」シリーズ最新作。主人公・道外流牙役の栗山航（３４）、魔戒法師・レクトル役のこだまたいち（３４）、魔戒法師・エルミナ役の宮原華音（２９）がスポーツ報知の取材に応じ、作品への思いを語った。―新シーズンにかける意気込みは？栗山（