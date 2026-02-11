元SKE48／AKB48の女優木〓ゆりあ（30）サード写真集「アップデート中」（扶桑社）が3月25日に発売されることが10日、分かった。自身9年ぶり、11日に30歳を迎えたアニバーサリー写真集となる。人生初訪問というベトナム・ハノイで撮影。ノスタルジックな街並みと活気あふれる人々の日常が交錯する中で、自然体な姿を収めたという。「グループ卒業以来、9年ぶりのグラビア撮影にちょっとドキドキしながら、ハノイの街ですてきなチー