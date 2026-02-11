Kis−My−Ft2の宮田俊哉（37）が、ディズニー＆ピクサーの新作映画「私がビーバーになる時」（3月13日公開）で日本版声優を務めることが10日、分かった。女優の芳根京子（28）が演じる主人公メイベルが、思い出の森を守るために極秘テクノロジーを使ってビーバーに扮（ふん）し、動物たちと奮闘する物語。ディズニー作品初参加となる宮田は、のんびり屋な性格のビーバー、ローフを演じる。情報解禁に先立ち、ディズニー・スタジオ