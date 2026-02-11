◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。23番滑走で三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が登場。初出場となった五輪で、冒頭に4回転サルコーの予定が2回転サルコーのコンビネーションとなり、後半の4回転トーループも着氷に失敗。最後まで力を発揮したが