高円宮妃久子さまは、令和7(2025)年12月10日、名誉総裁を務める「いけばなインターナショナル」のチャリティーイベントに足を運ばれました。会場には31の流派の家元たちによる華やかな作品が展示され、久子さまは使われている花などについて尋ねながら、一つ一つ見て回られました。イベントでは、24の国と地域の大使館などによるチャリティーバザーも開催。久子さまは各ブースをゆっくりと巡り、小物や民芸品などを購入されました