アメリカのトランプ大統領はイランとの核開発をめぐる協議が決裂した場合に備え、追加の空母打撃群を中東に派遣する考えを示しました。トランプ大統領は10日、ニュースサイト「アクシオス」のインタビューに応じ、イランとの核開発をめぐる協議が決裂した場合に備え「中東に追加の空母打撃群を派遣することを検討している」と明らかにしました。また、協議が8カ月ぶりに再開したことについては、アメリカの軍事的な圧力を背景にイ