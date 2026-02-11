元AKB48永尾まりや（31）が10日、都内で、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」記者会見に出席した。永尾は「生まれた時からモテてるので、今回もモテます」とあいさつした。中学時代、全学年の男子から告白された経験があるそうで「ビンゴだなと思いました」と明かした。シーズン1メンバーの宮崎美穂は、推薦人として「まりやさんは出会ってしまったら最後、出会ってしまった男性が全員好きになる。