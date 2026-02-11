大谷は不動の「1番・DH」と予想された(C)Getty ImagesMLB公式サイトは今季の全30球団の開幕予想スタメンと予想先発ローテーションを掲載した。昨季、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは大谷翔平が不動の「1番・DH」。先発ローテーションは山本由伸が2年連続開幕投手となる1番手で、大谷が4番手、佐々木朗希は6番手に入った。【写真】全米野球記者協会の「アワードディナー」を彩った真美子夫人あでやかなワンショルダ