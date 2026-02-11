サウジCに出走するルクソールカフェ（牡4＝堀）は10日、キングアブドゥルアジーズ競馬場のダートコースで追い切りを行った。シュトルーヴェ（レッドシーターフHCに出走）の内から馬体を併せてフィニッシュ。鈴来助手は「動きも良く、思った通りの追い切りができた」と満足げに語った。