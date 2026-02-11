広島・ドラフト1位の平川（仙台大）は「4番デビュー」で攻守に躍動した。白組の「4番・中堅」で先発し、2回先頭で辻から右前打を放った。プロ初の紅白戦は3打数1安打とまずまずだったが、「あまり納得いかなかった」と慢心はない。4回の守備では、右翼手として右翼線の飛球をスライディングで好捕。新井監督は「初球からどんどん振っていける。凡打の内容も凄くいい」と評価した。