オリックス・元が、今春チーム初実戦の紅白戦で躍動した。白組の「8番・右翼」で出場し、4回1死二、三塁で左腕・寿賀から2点右前適時打。直後には盗塁も決めた。「キャンプに来ていること自体が、うれしい。最初の紅白戦に出られたのは、本当に意味がある」昨年8月末に腕の付け根から肩のあたりを走る静脈に血の塊ができる「右鎖骨下静脈血栓症」と診断され、死の恐怖と向き合った。オフに育成契約となり、大阪・舞洲では高