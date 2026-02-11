身長2メートル13を誇るオリックスの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（28＝前ジャイアンツ）が、来日後初ブルペンで37球を投じた。「久しぶりのブルペンという中では、すごく良かったと思います」6日に来日したばかりということもあり、「まだ100％の状態には戻っていない」ながらも、長身からスリークオーター気味に繰り出される投球は迫力満点。この日は最速147キロながらも、球を受けた杉本ブルペン捕手は「手が長い分、